В Уфе появились ещё две тысячи платных парковочных мест

Сегодня в центре Уфы появились ещё две тысячи платных парковочных мест. Разметка и информационные знаки уже предупреждают водителей о том, сколько они могут внести за стоянку в том или ином месте. Практически полностью платной для парковки стала улица Цюрупы и большая часть улицы Гоголя.

Поэтому выезжать на учёбу приходилось заблаговременно. Студент медуниверситета Марк Казаков говорит, что раньше припарковаться возле университета был целый квест. Часто одни машины перекрывали другие, а хозяева-нарушители не спешили их перепарковывать. Теперь картина иная.

Улица Театральная находится в зоне парковок 102, то есть до 60 минут стоянка будет бесплатной, а далее – уже по тарифу. В зоне 101 – всего 20 минут. С сегодняшнего дня в центре города начали работать ещё более двух тысяч парковочных мест. Зона выросла почти вдвое. Так, платной для стоянки стала вся улица Цюрупы и большая часть улицы Гоголя. Увеличилось число мест на улицах Ленина, Мустая Карима, Карла Маркса. Полную карту с новыми зонами платной парковки можно увидеть на официальном сайте городской администрации. Мы решили узнать мнение уфимцев, что они думают о платных парковках.

Что же касается мест для инвалидов, то представители администрации отметили, что можно подать заявление в МФЦ, и после включения в региональный реестр льготников парковаться бесплатно инвалиды смогут на любом месте в зоне платной парковки. Деньги за стоянку не платят и ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также те, кто их перевозит, многодетные родители и те, кто воспитывает ребёнка-инвалида. В среднем ежемесячно фиксируется порядка 120 тысяч транзакций по оплате парковочных мест. Теперь они появляются и вблизи жилых домов.