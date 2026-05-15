На промышленном объекте под Уфой обнаружили тела троих погибших в пожаре

На нефтебазе в селе Нурлино Уфимского района, где произошёл крупный пожар, обнаружили тела троих погибших. Продолжаются поиски ещё одного сотрудника. Об этом сообщили в компании «Транснефть-Урал».
Там добавили, что предприятие окажет помощь семьям погибших. Инцидент на промышленном предприятии произошёл 13 мая из-за взрыва линейной производственно-диспетчерской станции. Ранения получили три человека, их госпитализировали в ожоговый центр. Двое находятся в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело, прокуратура ведёт проверку.