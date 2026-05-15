В Уфе подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший по профессии»

В Уфе подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Его участниками стали 18 бойцов, вернувшихся из зоны СВО. Свои профессиональные таланты они продемонстрировали в специальной номинации «Второй старт». Она была создана для того, чтобы поддержать участников спецоперации и помочь им вернуться к профессиональной деятельности.

В качестве участников выступили представители разных специальностей. Конкурс включал три модуля: историю о возвращении к профессии, тестирование из 20 вопросов, а также творческое задание – фото с работы. Победителем регионального этапа стал учитель физкультуры из Кумертау Иван Барышев. В октябре этого года он представит республику в финале, который состоится в Самаре.