Глава Минздрава Башкирии взял под контроль лечение мальчика, пострадавшего на аттракционе

Лечение 12-летнего мальчика, пострадавшего на аттракционе в Стерлитамаке, взял под личный контроль министр здравоохранения республики. Мы рассказывали об этом ЧП накануне. 12-летний Артём Сафаргалеев праздновал день рождения подруги вместе с друзьями.
Механизм включился внезапно, когда мальчик пересаживался в другую кабинку по просьбе оператора. Ребёнка зажало между конструкциями, пришлось распиливать конструкции. Он получил серьёзные травмы. Санавиацией пострадавшего доставили в Республиканскую детскую больницу. Врачи прогнозируют длительное лечение. В обстоятельствах ЧП разбираются региональный Следственный комитет и прокуратура.