В Уфе прошли плановые пожарно-тактические учения

На ликвидацию огня пришлось поднять пожарный вертолёт. К счастью, дым в уфимском лесном массиве, рядом с детским лагерем «Чайка», оказался учебным. Пожарные, спасатели и представители других структур сегодня отрабатывали межведомственное взаимодействие.

В лесопарковой зоне произошло возгорание. По сценарию, огнём охвачено пять гектаров территории. Из-за сильных порывов ветра возникла угроза перехода низового пожара на верховой. Задача огнеборцев – создать водяную завесу. Для этого они разворачивают специальный перфорированный рукав.

Рядом с очагом возгорания – жилые дома и детский оздоровительный лагерь «Чайка». Из-за угрозы распространения огня спасатели эвакуируют людей. В это время в небе появляется пожарный вертолёт.

Пожарные, спасатели, лесные службы и представители других структур: перед началом потенциально опасного летнего сезона сотрудники проверяют готовность к противодействию чрезвычайным ситуациям.

В командно-штабных учениях участвовало 202 сотрудника. Отрабатывали не только слаженность действий людей, но и проверили готовность техники. Всего было задействовано 58 машин экстренных и коммунальных служб города.

В последнее время в работе пожарных и спасателей всё чаще используются квадроциклы. Техника современная и очень эффективная. Она порой проедет туда, куда не могут попасть даже самые серьёзные вездеходы. Одно из основных преимуществ – небольшие габариты.

А этот комплекс нужен даже не для городских условий, а там, где минимум цивилизации. Мобильный узел предназначен для обеспечения надёжной, бесперебойной связи сотрудников МЧС во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Не только мобильный узел связи, но и другая спецтехника. Перед уфимским Дворцом спорта в рамках масштабных учений состоялся смотр сил и средств пожарной охраны и других городских служб.