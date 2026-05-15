В Уфе поздравили 250-тысячного пассажира скорого поезда Уфа – Москва

На скором поезде Уфа – Москва сегодня утром отправился 250-тысячный пассажир. Им стал житель города Петропавловск-Камчатский Роман Щипко. Мужчина приехал в Уфу с сыном на лечение. Обратно они решили добираться до столицы России поездом, дальше – на самолёте.

О том, что стал юбилейным пассажиром, мужчина узнал во время посадки и был приятно удивлён. Рубеж в четверть миллиона перевезённых пассажиров был достигнут с момента запуска по инициативе Главы Башкортостана прямого железнодорожного рейса из Уфы в Москву в декабре 2024 года.