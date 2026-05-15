В Уфе прошло музыкально-визуальное шоу «Эхо единства»

В Уфе прошло масштабное музыкально-визуальное шоу «Эхо единства». На площадке собралась современная эстрада народов России. Звёзды фолк-жанра выступили со своими этническими произведениями для более чем пяти тысяч человек.

От Камчатки до Чукотки – география артистов шоу «Эхо единства». Более ста музыкантов со всей страны объединились, чтобы показать истоки культуры своего народа. Превратить этнические мотивы в настоящее представление – задача не из простых. На сцене «Уфа-Арены» проходил настоящий эксперимент.

Программа шоу – это пять этапов погружения: от «Истоков» с горловым пением до мистики «Тотема». Здесь гусли соседствуют с диджейскими контроллерами, а артисты в расшитых кафтанах настраивают укулеле. Для многих участников этот проект стал выходом за рамки привычного формата.

На этой сцене курай звучал вместе с битбоксом, бубны вплетались в электронные биты, а древние легенды оживали в свете лазеров. Полный зал – более пяти тысяч зрителей услышали народные мотивы в совершенно новых жанрах.

Артисты со всей России выходят на сцену, чтобы доказать: культурный код нашей страны – это не только прошлое. Это энергия и мосты, которые строятся прямо сейчас между поколениями.

Артисты, работающие в поп-направлении, признаются, что для такого события приготовили особый формат.