Башкирский театр оперы и балета представит новую версию постановки «Конёк-Горбунок»

«Конёк-Горбунок» отказывается от джинсов и майки, чтобы вернуться к классике. Башкирский театр оперы и балета в конце июня представит новую версию постановки. Сейчас там перешивают костюмы и репетируют.

Именно в этом колете, так называется прилегающая мужская куртка, главному персонажу Коньку-Горбунку и придётся прыгать в котёл. Костюм должен быть не просто красивым, а как вторая кожа: лёгким, дышащим и готовым к любым сценическим испытаниям. Изменений в образах немного, но они – как мост между эпохами, рассказывает главный художник театра Иван Складчиков.

Это нормальный русский народный костюм, но при этом он сделан в стиле конструктивизма. Рубашки у парней – это обычные косоворотки, но к которым прибавлена военная тема, потому что костюм 30-х годов. Иван Складчиков, главный художник Башкирского государственного академического театра оперы и балета

Именно в советскую эпоху и переместили героев сказки постановщики первоначального балета – сам Иван Складчиков и премьер Михайловского театра Иван Васильев. Иван-дурак стал «простым парнем с московских улиц», Конёк-Горбунок – Васей Коньковым, Царь-девица – Машей Царевой. Сон превращал их в сказочных персонажей, но время показало: зритель ждёт не аллегорий, а самой сказки.

Это билось тогда, шесть лет назад, с тем временем, а сейчас вдруг стало понятно, что это стало не так актуально, что надо делать новый вариант, который ближе к сегодняшнему дню, потому что мы должны отвечать веянию времени. Иван Складчиков, главный художник Башкирского государственного академического театра оперы и балета

Насколько я отдалённо слышал, та редакция не понравилась зрителям, так как они любят русскую народную сказку Ершова, и то, что пытались переделать, осовременить, добавить какие-то сцены из сегодняшней, вот это, я так понимаю, пришлось не по душе. Ринат Абушахманов, педагог-репетитор Башкирского государственного академического театра оперы и балета, хореограф-постановщик, народный артист Республики Башкортостан