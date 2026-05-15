Башкирский театр оперы и балета представит новую версию постановки «Конёк-Горбунок»

«Конёк-Горбунок» отказывается от джинсов и майки, чтобы вернуться к классике. Башкирский театр оперы и балета в конце июня представит новую версию постановки. Сейчас там перешивают костюмы и репетируют.
Именно в этом колете, так называется прилегающая мужская куртка, главному персонажу Коньку-Горбунку и придётся прыгать в котёл. Костюм должен быть не просто красивым, а как вторая кожа: лёгким, дышащим и готовым к любым сценическим испытаниям. Изменений в образах немного, но они – как мост между эпохами, рассказывает главный художник театра Иван Складчиков.
Именно в советскую эпоху и переместили героев сказки постановщики первоначального балета – сам Иван Складчиков и премьер Михайловского театра Иван Васильев. Иван-дурак стал «простым парнем с московских улиц», Конёк-Горбунок – Васей Коньковым, Царь-девица – Машей Царевой. Сон превращал их в сказочных персонажей, но время показало: зритель ждёт не аллегорий, а самой сказки.
Теперь коллектив возвращается к классической версии балета, вероятно, более привычной для зрителя, которые, возможно, уже привыкли и к шлему авиатора с приделанными ушами – он напоминает лошадиную голову. Обновлённую версию постановки представят уже в конце июня. Сказка не стареет, она просто ждёт, когда её снова выпустят в свет.