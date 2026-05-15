Башкирию в полуфинале чемпионата ПФО представило рекордное количество боксёров

Рекордное
количество башкирских боксёров представило республику в полуфинале чемпионата
ПФО. Соревнования проходят в Уфе и посвящены памяти дважды Героя Советского
Союза Мусы Гареева. В составе сборной региона – 24 спортсмена, из них 18
выступили в 1/2 финала.
Болельщики
не на трибунах, а у самого ринга. На каждом турнире башкирские боксёры активно
поддерживают своих, но особенно громко – на домашнем чемпионате. И это даёт
свои плоды: один за другим наши спортсмены проходят в финал.
С одной стороны, конечно, больше
ответственности, но и хочется показать красивый бокс дома. После международных
и всероссийских турниров – да, может, чуть уровень другой, но всё равно тут все
соперники хорошие, настраиваюсь.Бекхан Исраилов, финалист чемпионата ПФО по боксу
Задача
на домашний турнир – занять командное первое место, и боксёры прекрасно с ней
справляются. Так, в самой лёгкой весовой категории трёхкратный чемпион округа
Артур Мухтаров уверенно победил соперника из Ульяновской области. А Хожиакбар
Мамаюсупов готовится взять реванш у Максима Чернышева из Удмуртии за
прошлогодний финал.
Эмоции положительные, всё, как и
планировалось. Отработали три раунда. У нас задача была продышаться,
подготовиться к финальному бою, так скажем, подойти и с весом. Прошло всё
отлично, по плану. Стены дома помогают, поддержка. Всё очень нравится, в плане
организации тоже на хорошем уровне.Артур Мухтаров, финалист чемпионата ПФО по боксу
Такие события масштабные у нас не в
первый раз. Также профессиональные бои у нас проходят, где наши лидеры Артур
Субханкулов и Данис Габдрафиков выступают и поднимают наш башкирский бокс. И я
тоже этому рад, что мне удалось одержать победу у себя дома, в домашних стенах,
где свои болельщики.Хожиакбар Мамаюсупов, финалист чемпионата ПФО по боксу
А
здесь представителям Башкортостана уже приходится боксировать друг с другом.
Подобные ситуации на этом турнире – не редкость, ведь нашу республику
представляют сразу 24 спортсмена.
На самом деле, самое главное – это
победа, а не участие, не количество полуфиналистов. Возможно, да, количество
полуфиналистов у нас сейчас действительно рекордное – 18 человек из 13 весовых
категорий – это очень много. Самое главное, чтобы ребята смогли пройти дальше и
завоевать золото. Хорошим результатом будут считаться четыре золотых медали.Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу
Впереди
у боксёров финальный день соревнований и решающие поединки. Участники,
показавшие лучший результат, поедут на чемпионат страны и Спартакиаду народов
России среди сильнейших спортсменов.