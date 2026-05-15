Башкирию в полуфинале чемпионата ПФО представило рекордное количество боксёров

Рекордное количество башкирских боксёров представило республику в полуфинале чемпионата ПФО. Соревнования проходят в Уфе и посвящены памяти дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. В составе сборной региона – 24 спортсмена, из них 18 выступили в 1/2 финала.

Болельщики не на трибунах, а у самого ринга. На каждом турнире башкирские боксёры активно поддерживают своих, но особенно громко – на домашнем чемпионате. И это даёт свои плоды: один за другим наши спортсмены проходят в финал.

С одной стороны, конечно, больше ответственности, но и хочется показать красивый бокс дома. После международных и всероссийских турниров – да, может, чуть уровень другой, но всё равно тут все соперники хорошие, настраиваюсь.

Бекхан Исраилов, финалист чемпионата ПФО по боксу

Задача на домашний турнир – занять командное первое место, и боксёры прекрасно с ней справляются. Так, в самой лёгкой весовой категории трёхкратный чемпион округа Артур Мухтаров уверенно победил соперника из Ульяновской области. А Хожиакбар Мамаюсупов готовится взять реванш у Максима Чернышева из Удмуртии за прошлогодний финал.

Эмоции положительные, всё, как и планировалось. Отработали три раунда. У нас задача была продышаться, подготовиться к финальному бою, так скажем, подойти и с весом. Прошло всё отлично, по плану. Стены дома помогают, поддержка. Всё очень нравится, в плане организации тоже на хорошем уровне.

Артур Мухтаров, финалист чемпионата ПФО по боксу

Такие события масштабные у нас не в первый раз. Также профессиональные бои у нас проходят, где наши лидеры Артур Субханкулов и Данис Габдрафиков выступают и поднимают наш башкирский бокс. И я тоже этому рад, что мне удалось одержать победу у себя дома, в домашних стенах, где свои болельщики.

Хожиакбар Мамаюсупов, финалист чемпионата ПФО по боксу

А здесь представителям Башкортостана уже приходится боксировать друг с другом. Подобные ситуации на этом турнире – не редкость, ведь нашу республику представляют сразу 24 спортсмена.

На самом деле, самое главное – это победа, а не участие, не количество полуфиналистов. Возможно, да, количество полуфиналистов у нас сейчас действительно рекордное – 18 человек из 13 весовых категорий – это очень много. Самое главное, чтобы ребята смогли пройти дальше и завоевать золото. Хорошим результатом будут считаться четыре золотых медали.

Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу

Впереди у боксёров финальный день соревнований и решающие поединки. Участники, показавшие лучший результат, поедут на чемпионат страны и Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов.

