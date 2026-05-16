Житель Башкирии ударил случайную девушку за замечание

В Ишимбае 20-летняя местная жительница обратилась в полицию с жалобой на телесные повреждения от незнакомца.
Выяснилось, что 5 мая на улице незнакомцы вступили в конфликт после замечания девушки о недопустимости курения в общественном месте. В ходе ссоры мужчина ударил горожанку.
В действиях мужчины усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей «побои». Возбуждено дело об административном правонарушении. Назначено судебно-медицинское исследование, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение.