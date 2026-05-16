В Башкирии сохраняется аномально жаркая погода

В Башкортостане возрос риск возникновения природных пожаров. В регионе сохраняется аномально жаркая погода. Температура воздуха, по данным синоптиков, превышает климатическую норму на 4-6 градусов. Количество районов с высоким классом пожарной опасности увеличилось.

По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, за последние сутки произошло три возгорания сухой травы: в Благоварском и Краснокамском районах. Похожая погода сохранится и в воскресенье. В связи с этим жителям рекомендуется соблюдать осторожность при обращении с огнём на природе и нахождении на солнце.