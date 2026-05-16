Спасатели Башкирии напоминают об опасностях раннего купания в водоёмах

Вода не прощает ошибок. С наступлением тёплой погоды жители республики потянулись к берегам рек и озёр. Самые отчаянные из них даже успели открыть купальный сезон, хотя температура водоёмов не превышает 15-16 градусов. Чтобы предотвратить беду, среди отдыхающих проводятся профилактические беседы.

Трёхлетняя Камилла искренне радуется найденным в Белой ракушкам. Но такой отдых может закончиться весьма плачевно. И хотя мама не отходит от дочери и сына ни на шаг, уследить за двумя детьми порой бывает довольно сложно.

Да, вот, ракушки пришли посмотреть. Походить, погулять просто по берегу. Не обязательно же купаться, просто на берегу постоять, ножки намочить. Вода ещё холодная, купаться рано. Розалия Бикбаева

Купальный сезон ещё не стартовал, но на пляжах уже довольно многолюдно. И это в будни. На выходных отдыхающих у водоёмов станет гораздо больше.

После зимы люди хотят принять солнечные ванны, но всё обманчиво. Земля и вода ещё холодные. А под градусом некоторые хотят войти в воду и искупаться: тогда у человека начинаются судороги, и он начинает тонуть. Сергей Борисов, врио начальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Сами пляжи пока тоже не готовы принимать отдыхающих. Специалисты ещё проводят расчистку от мусора, обрабатывают территорию от насекомых, проверяют дно водоёмов.

Посоветовал бы приходить только после открытия пляжа. Во-первых, будут уже дежурить сотрудники МЧС. Во-вторых, территорию огородим, почистим, также сделаем ограждение для детского купания. Пока здесь небезопасно. Руслан Ганиев, заместитель директора специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений

Безопасных мест для купания в республике пока нет нигде, однако некоторые жители уже открыли для себя сезон. Повезло не всем. Спасатели дают советы: если из воды достали ребёнка без сознания, нужно взять его за ноги и потрясти вниз головой. Чтобы очистить дыхательные пути взрослому, сначала уложить его себе на согнутое колено и постучать по спине. Если не помогло, уложить на спину и приступать к непрямому массажу сердца.

И так мы работаем до приезда скорой помощи, мы его не оставляем. Если человеку стало легче, переворачиваем его на бок. Елена Хуснутдинова, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

На берегу за пределами пляжей отдыхающих ещё больше. Инспекторы ГИМС предупреждают их об опасности купания в холодной реке. В поле зрения и те, кто вышел на воду на маломерных судах.

Из-за своих малых размеров эта лодка не нуждается в регистрации, но правила соблюдать обязаны все. В этом случае её владелец двигался по «встречной полосе».

Должны соблюдать правила на внутренних водных путях. Основное правило – двигаться в своей полосе судового хода. На реке, если встать по течению, то справа будет твоя полоса, слева – встречная. Хасан Хафизов, старший государственный инспектор центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Если для одних жаркая пора – это отдых, то для других – практически ежедневный аврал на работе. Традиционно летом на воде спасатели и сотрудники МЧС переходят на усиленный режим службы, и облегчить её отдыхающие не спешат.