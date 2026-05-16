Спасатели Башкирии напоминают об опасностях раннего купания в водоёмах

Вода не прощает ошибок. С наступлением тёплой погоды жители республики потянулись к берегам рек и озёр. Самые отчаянные из них даже успели открыть купальный сезон, хотя температура водоёмов не превышает 15-16 градусов. Чтобы предотвратить беду, среди отдыхающих проводятся профилактические беседы.
Трёхлетняя Камилла искренне радуется найденным в Белой ракушкам. Но такой отдых может закончиться весьма плачевно. И хотя мама не отходит от дочери и сына ни на шаг, уследить за двумя детьми порой бывает довольно сложно.
Купальный сезон ещё не стартовал, но на пляжах уже довольно многолюдно. И это в будни. На выходных отдыхающих у водоёмов станет гораздо больше.
Сами пляжи пока тоже не готовы принимать отдыхающих. Специалисты ещё проводят расчистку от мусора, обрабатывают территорию от насекомых, проверяют дно водоёмов.
Безопасных мест для купания в республике пока нет нигде, однако некоторые жители уже открыли для себя сезон. Повезло не всем. Спасатели дают советы: если из воды достали ребёнка без сознания, нужно взять его за ноги и потрясти вниз головой. Чтобы очистить дыхательные пути взрослому, сначала уложить его себе на согнутое колено и постучать по спине. Если не помогло, уложить на спину и приступать к непрямому массажу сердца.
На берегу за пределами пляжей отдыхающих ещё больше. Инспекторы ГИМС предупреждают их об опасности купания в холодной реке. В поле зрения и те, кто вышел на воду на маломерных судах.
Из-за своих малых размеров эта лодка не нуждается в регистрации, но правила соблюдать обязаны все. В этом случае её владелец двигался по «встречной полосе».
Если для одних жаркая пора – это отдых, то для других – практически ежедневный аврал на работе. Традиционно летом на воде спасатели и сотрудники МЧС переходят на усиленный режим службы, и облегчить её отдыхающие не спешат.
До начала официального купального сезона выходить на пляжи, а тем более заходить в водоёмы, опасно для жизни. Холодная весенняя вода не прощает ошибок. Только с начала этого года жертвами своей халатности стали пять человек. Среди них есть, к сожалению, и двухлетний ребёнок, за которым на майских праздниках не уследили родители.