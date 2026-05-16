В Башкирии до конца года завершат ремонт моста через реку Дёма

Завершить ремонт моста через реку Дёму по трассе Давлеканово – Толбазы должны к концу октября. Объект реконструируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его протяженность – 206 метров.
Подрядчики заменяют плиты и железобетонные балки на пролётах, обустраивают ограждения на сооружении, также в приоритете укрепить береговую линию, обустроить гидроизоляцию и многое другое.
Всего в рамках нацпроекта в регионе должны отремонтировать порядка 15 мостовых сооружений. Их общая протяжённость – почти две тысячи погонных метров.