В Башкирии до конца года завершат ремонт моста через реку Дёма

Завершить ремонт моста через реку Дёму по трассе Давлеканово – Толбазы должны к концу октября. Объект реконструируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его протяженность – 206 метров.

Подрядчики заменяют плиты и железобетонные балки на пролётах, обустраивают ограждения на сооружении, также в приоритете укрепить береговую линию, обустроить гидроизоляцию и многое другое.