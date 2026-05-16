В Уфе участники СВО вручили волонтёрам памятные значки «Доброволец тыла»

В Уфе участники СВО вручили волонтёрам движения «Масксети щит Уфа» памятные значки «Доброволец тыла». Их участники спецоперации учредили самостоятельно как благодарность за помощь фронту.

Петелька за петелькой они плетут маскировочные сети. В три смены, днём и ночью, не покладая рук. Кто-то из них ещё учится в школе, а некоторые уже разменяли девятый десяток. У каждого своя жизнь, профессия, семья, но всех этих людей объединяют любовь и преданность Родине. А своим трудом они в очередной раз доказывают: без тыла нет победы.

Активисты движения «Масксети щит Уфа» уже не раз лично встречались с бойцами СВО и слышали от них тёплые слова благодарности. В этот раз труд волонтёров ветераны спецоперации отметили ещё и памятными значками «Доброволец тыла».

Нагрудные значки волонтёрам вручил младший лейтенант добровольческого батальона «Барс-4» Роберт Абкадыров. В зону СВО он отправился сразу после начала спецоперации, удостоен медали «За отвагу». Но настоящих наград, по его словам, заслуживают и те, кто неустанно приближает победу в тылу.

Так и появилась медаль «Доброволец тыла», в которую защитник Родины вложил всю свою душу. Сегодня такими значками отмечены уже более 600 волонтёров республики, 50 из них – добровольцы движения «Масксети щит Уфа». Оно существует с 2022 года и объединяет сотни человек: более десяти цехов в столице и свыше ста по всей республике.