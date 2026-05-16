В УУНиТ прошла «Неделя авиации»

Не только увидеть, но и прикоснуться к настоящим боевым самолётам. Такую возможность всем желающим сегодня предоставил Уфимский университет науки и технологий. В рамках «Недели авиации» на загородной стоянке авиатехники вуза состоялся масштабный праздник.

К многоцелевому вертолёту Ми-8 – особый интерес. Рядом с винтокрылой машиной выстроилась очередь. Сегодня пассажирский отсек и кабина свободны для доступа. Каждый желающий может не только посмотреть изнутри воздушное судно, но и посидеть за его штурвалом.

Эмоции через край не только у детей, но и у взрослых. Не просто авиационная, а военная техника. У каждой своя история и не один боевой вылет.

Бомбардировщик Су-34, сверхзвуковые истребители Су-27 и МиГ-29, а также два многоцелевых вертолёта. Представленная здесь авиационная техника стоит на вооружении Российской армии. Сейчас такие образцы боевых самолётов и винтокрылых машин участвуют в спецоперации.

Потенциальные студенты и те, кто в будущем захочет связать себя с небом, – это основной контингент, который интересует организаторов «Недели авиации». Мероприятие, прежде всего, имеет профориентационный характер.