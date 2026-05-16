Башкирия присоединились к Всероссийской акции «Ночь музеев»

Концерты, мастер-классы и уникальные экспонаты. Музеи республики присоединились к Всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году основная тема – «Родное». Внимание сфокусировано на богатстве и самобытности культурного наследия страны, на том, как местные традиции и обычаи складываются в единое культурное пространство.

Звуки музыки, как и 200 лет назад, вновь заполняют залы Дома-музея Аксакова. Современные и старинные русские мелодии в исполнении юных музыкантов собирают в гостиной всех посетителей. Атмосфера в самом старом деревянном здании Уфы переносит в эпоху дворянства.

И, конечно же, экскурсии. Всех гостей знакомят с историей семьи Аксаковых и рассказывают об эпизодах из их жизни. В планах и мастер-классы.

Одним из самых популярных в день акции становится Национальный музей. Тысячи посетителей за несколько часов проходят по залам и знакомятся с экспонатами. В этот день можно было увидеть уникальный экспонат – Ирендыкского медведя. Огромный золотой самородок весом около пяти килограммов, напоминающий формой хозяина лесов, выставляется очень редко.

К акции присоединились музеи по всей республике. Например, в Белебее всех ждал музей хлеба. Он недавно появился в этнопространстве «Наш дом». Посетители могли узнать много интересных фактов о хлебобулочных изделиях и тонкостях приготовления.

В историко-краеведческом музее Шаранского района основную часть экскурсии посвятили патриотическому воспитанию: Великая Отечественная война, специальная военная операция и люди, прославившие район. В фонде – более 2,5 тыс. экспонатов. Среди гостей в этом году большая часть – подрастающее поколение.

А в музее «Шульган-Таш» Бурзянского района в рамках акции открылась временная экспозиция гигантских бивней мамонта. Посетители могут увидеть уникальные артефакты эпохи верхнего палеолита, прибывшие в республику в феврале. Вес обоих бивней – 160 кг, длина каждого превышает рост двух взрослых людей.