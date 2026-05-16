В Башкирии официально стартовал новый мотосезон

В честь этого мероприятия сотни байкеров собрались в Уфе на площади перед ДК «Машиностроитель». Поддержать своих мотобратьев приехали представители и других клубов из соседних регионов, а полюбоваться железными конями могли все желающие.

Внедорожные, спортивные, туристические – особенно среди них выделялись ретро-мотоциклы, которые коллекционеры восстановили практически до заводского состояния. По условиям организаторов, все участники должны были приехать на мероприятие на технике, зарегистрированной в установленном порядке в органах ГАИ, а пилоты и их пассажиры имели защитные шлемы. Кульминацией мероприятия стал масштабный мотопробег по центральным улицам Уфы, за которым смогли наблюдать тысячи жителей и гостей столицы.