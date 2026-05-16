В Уфе впервые прошёл фестиваль этноспорта «Бейгэ»

Сегодня в Уфе впервые прошёл фестиваль этноспорта «Бейгэ». На открытых площадках у Дворца борьбы собралось около тысячи человек – спортсмены, любители и профессионалы. Мероприятие планируют сделать ежегодным и брендовым для Октябрьского района столицы.

На площадке перед Дворцом борьбы – ажиотаж. Суббота, хорошая погода, и в центре внимания – спорт. Для Ялиля Шарипова любое соревнование, хоть российское, хоть районное, – большая ответственность. Куреш, можно сказать, в крови: занятия борьбой у них – дело семейное.

«Бейгэ» переводится с башкирского как «соревнования». Так и назвали мероприятие в Октябрьском районе столицы. Оно претендует на то, чтобы стать брендовым, а самое интересное, что для каждого района столицы будет своё событие, связанное с этническими традициями.

Октябрьский район сделал ставку на спорт: 18 дисциплин, и каждая нашла своего участника. Лучники в тридцатиградусную жару – в национальной одежде. Несмотря на такой антураж, бьют в цель без промаха. Другой участок отдали малышам: они гоняют мяч на поле с маленькими воротами. Несмотря на возраст, они знают, что такое настоящий спорт.

В этом бэйге не делят на профессионалов и любителей, главное – желание и уважение к традициям. Фестиваль обещает стать ежегодным и по-настоящему народным.