В Уфе расследуют гибель трехмесячного мальчика

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства гибели трехмесячного ребенка. Тело младенца обнаружили накануне утром в квартире дома на улице Валерия Лесунова в микрорайоне Инорс.

По данным СУ СКР по РБ, мальчик находился дома с отцом. При первичном осмотре телесных повреждений у ребенка не обнаружили.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти.