Пожарный извещатель спас многодетную семью в Башкирии

Сегодня, 17 мая, около 06:00 в селе Ишбулдино Абзелиловского района произошел пожар. Огонь повредил жилой дом и имущество многодетной семьи на улице Молодежной.

Фото №1 - Пожарный извещатель спас многодетную семью в Башкирии

По данным МЧС Башкирии, людей об опасности предупредил пожарный извещатель. Сработавший прибор разбудил жильцов.

Пожар ликвидировали огнеборцы МЧС России совместно с добровольной пожарной командой Халиловского сельсовета.

В результате происшествия пострадал 26-летний мужчина. Он получил небольшие ожоги, однако от госпитализации отказался.

Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС по РБ.

Волна
БАШКОРТТАР-БСТ