Пожарный извещатель спас многодетную семью в Башкирии

Сегодня, 17 мая, около 06:00 в селе Ишбулдино Абзелиловского района произошел пожар. Огонь повредил жилой дом и имущество многодетной семьи на улице Молодежной.
По данным МЧС Башкирии, людей об опасности предупредил пожарный извещатель. Сработавший прибор разбудил жильцов.
Пожар ликвидировали огнеборцы МЧС России совместно с добровольной пожарной командой Халиловского сельсовета.
В результате происшествия пострадал 26-летний мужчина. Он получил небольшие ожоги, однако от госпитализации отказался.
Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.
