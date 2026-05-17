В Уфе прошли массовые рейды ГАИ

Сотрудники ГАИ Уфы подвели итоги массовых проверок водителей. В ходе рейдов инспекторы проверили более 260 автомобилей. У восьми водителей выявили признаки опьянения.
Всего по итогам мероприятий составлено более 60 административных материалов за нарушения правил дорожного движения.
Если вы стали очевидцем управления автомобилем в состоянии опьянения или располагаете достоверной информацией о таком факте, можно сообщить об этом по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через тг-бот: @GIBDDRB_02bot.