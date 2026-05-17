В Башкирии волонтеры создали новый участок Южноуральской тропы

На Южноуральской тропе появился новый участок протяженностью 200 км – «Зауралье». Как и остальные участки Южноуральской тропы, новый маршрут создавали волонтеры – жители Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Набережных Челнов, представители туристического сообщества Сибая, а также фермеры из Баймакского и Абзелиловского районов.

По словам Главы региона Радия Хабирова, такие проекты помогают раскрывать туристический потенциал республики.

Напомню, первую метку на новом маршруте вместе с основателем «тропы», известным блогером Раисом Габитовым мы сделали в прошлом году в Сибае, на инвестиционном сабантуе «Зауралье». Тропа проходит через главные достопримечательности этих мест – водопад Гадельша, озеро Талкас, хребты Ирендык и Крыктытау, село Аскарово. А завершается – у озера Якты-Куль.  

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Как отметил основатель Южноуральской тропы Раис Габитов, новый участок имеет для него особое значение.

Для меня это очень важная личная история. Из Абзелиловского района на войну ушли мой дедушка и его брат. Мой двоюродный дедушка, Гайфулла Габитов, воевал под руководством Тагира Кусимова в Башкирской конной дивизии и был награждён двумя орденами Славы. И Южноуральская тропа в Зауралье – это дань памяти нашим великим предкам. Это место, куда те, кто защищал нашу Родину, очень бы хотели вернуться, но не смогли.

Раис Габитов, основатель Южноуральской тропы

По словам представителя благотворительного фонда «Наши дети» Ильгиза Калимуллина, проект важен не только для развития туризма, но и для сохранения памяти.

Хочется верить, что наши дедушки гордились бы тем, что мы делаем. А ещё больше хочется верить, что наши дети и наши внуки будут ходить по Зауралью, по Южноуральской тропе, и помнить о нас.

Ильгиз Калимуллин, представитель благотворительного фонда «Наши дети»
Справка

Южноуральская тропа создается энтузиастами с 2017 года. Маршрут проходит через главные достопримечательности Южного Урала: пещеру Шульган-Таш, Башкирские шиханы, гору Иремель, национальные парки Зюраткуль и Таганай, а также курорты Абзаково, Якты-Куль и Тургояк.

Общая протяженность маршрутов составляет около 1200 км. Южноуральская тропа развивается как волонтерский общественный проект при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Башкирии и ГУ туризма Челябинской области.

