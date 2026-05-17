В Башкирии волонтеры создали новый участок Южноуральской тропы

На Южноуральской тропе появился новый участок протяженностью 200 км – «Зауралье». Как и остальные участки Южноуральской тропы, новый маршрут создавали волонтеры – жители Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Набережных Челнов, представители туристического сообщества Сибая, а также фермеры из Баймакского и Абзелиловского районов.
По словам Главы региона Радия Хабирова, такие проекты помогают раскрывать туристический потенциал республики.
Как отметил основатель Южноуральской тропы Раис Габитов, новый участок имеет для него особое значение.
По словам представителя благотворительного фонда «Наши дети» Ильгиза Калимуллина, проект важен не только для развития туризма, но и для сохранения памяти.
Справка
Южноуральская тропа создается энтузиастами с 2017 года. Маршрут проходит через главные достопримечательности Южного Урала: пещеру Шульган-Таш, Башкирские шиханы, гору Иремель, национальные парки Зюраткуль и Таганай, а также курорты Абзаково, Якты-Куль и Тургояк.
Общая протяженность маршрутов составляет около 1200 км. Южноуральская тропа развивается как волонтерский общественный проект при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Башкирии и ГУ туризма Челябинской области.