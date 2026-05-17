В Башкирии волонтеры создали новый участок Южноуральской тропы

Для меня это очень важная личная история. Из Абзелиловского района на войну ушли мой дедушка и его брат. Мой двоюродный дедушка, Гайфулла Габитов, воевал под руководством Тагира Кусимова в Башкирской конной дивизии и был награждён двумя орденами Славы. И Южноуральская тропа в Зауралье – это дань памяти нашим великим предкам. Это место, куда те, кто защищал нашу Родину, очень бы хотели вернуться, но не смогли.

Раис Габитов, основатель Южноуральской тропы