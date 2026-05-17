Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании пенсионерки в Уфе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту травмирования пенсионерки в Уфе.

По сообщают в СМИ, в мае двое молодых людей ехали на одном электросамокате и сбили женщину в пешеходной зоне. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования представит руководитель СУ СК России по РБ Владимир Архангельский.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.