Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании пенсионерки в Уфе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту травмирования пенсионерки в Уфе.
По сообщают в СМИ, в мае двое молодых людей ехали на одном электросамокате и сбили женщину в пешеходной зоне. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования представит руководитель СУ СК России по РБ Владимир Архангельский.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
