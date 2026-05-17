В Башкирии запустили новые ж/д маршруты

Май этого года в Башкортостане можно смело назвать месяцем дорог и маршрутов. Три знаковых события буквально за две недели изменили транспортную географию республики. Теперь добраться из Уфы в Белорецк можно быстрее благодаря новому двухсистемному «Финисту». В Самару – с комфортом и экономией времени на современной «Ласточке». А за пределы страны – без пересадок прямые авиарейсы в Абхазию. И это еще не все. Рубеж в четверть миллиона преодолел пассажиропоток поезда Уфа – Москва. Власти региона при прямом участии Радия Хабирова активно расширяют транспортные возможности для жителей.

Житель города Петропавловск-Камчатский Роман Щипко приехал в Уфу с сыном на лечение. Обратно решили добираться до столицы России поездом. О том, что стал юбилейным пассажиром скоростного состава «Уфа – Москва» мужчина узнал во время посадки.

Да очень удобный, комфортный поезд. Путешествуем нечасто, нам всё нравится. Сам с Петропавловска-Камчатского. Туда поезда не ездят еще, представляете, туда летают только самолёты. Роман Щипко, юбилейный пассажир поезда «Уфа – Москва»

Прямой железнодорожный рейс «Уфа – Москва» был запущен по инициативе Главы Башкортостана в декабре 2024-го. Рубеж в четверть миллиона пассажиров преодолён за неполных полтора года.

Поезд у нас курсирует в прямом сообщении с комфортабельными вагонами, запускался он совместно с главами РБ, пользуется огромной популярностью среди пассажиров, достаточно скоро идёт – до Москвы всего 17 часов. Артём Коняев, начальник резерва проводников пассажирских вагонов вагонного участка Уфа Куйбышевского филиала АО «ФПК»

Не только возможность добраться быстро и с комфортом до Москвы. По пути следования такие крупные железнодорожные станции, как Ульяновск, Димитровград, Рязань.

Так, в мае текущего года с башкирскими народными танцами на Самарской земле в торжественной обстановке запустили новый маршрут по направлению Самара – Уфа – Самара. Первый прямой скоростной поезд «Ласточка» будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Сегодня уникальный день, сегодня мы соединяем три субъекта Российской Федерации – Самарскую, Оренбургскую области и Республику Башкортостан – нашим маршрутом. Я благодарю руководителей субъектов Радия Фаритовича, Вячеслава Андреевича и Евгения Александровича за вовлеченность в вопросы мобильности нашего населения и поддержку именно ж/д транспорта и пригородных перевозок. Вячеслав Дмитриев, начальник куйбышевской железной дороги

Кинель, Новоотрадная, Абдуллино, Приютово, Раевка и не только. В пути следования «Ласточки» предусмотрены девять остановок. Общая протяженность маршрута – 523 километра. Скорость поезда – до 120 километров в час.

Первая поездка на «Ласточке» в принципе, я домой еду, к родителям в Уфу. Очень быстро. Альбина Хабилова, студентка

Май стал для Башкортостана очень насыщенным на события, связанные с развитием железнодорожных пассажирских перевозок. Первого числа из Уфы до Белорецка запустили новый электропоезд «Финист». Он состоит из пяти вагонов и рассчитан на 400 человек.

Электрички – это удобный транспорт, потому что можно провести время, с друзьями пообщаться, посмотреть в окно и полюбоваться на нашу природу Башкирии. Когда мы только начинали, электрички были старыми с деревянными сидениями, было больно сидеть на них. Кирилл Осипов, пассажир электропоезда

Теперь всё по-современному. Установлены системы микроклимата и обеззараживания воздуха. Созданы условия для маломобильных пассажиров. Электропоезд может развивать скорость до 160 километров в час и способен работать на разных видах тока.

Как на постоянном токе, так и на переменном. Тем самым значительно сокращается время в пути, время на технические стоянки и на дополнительные затраты в виде дополнительного локомотива. Марс Махиянов, машинист электропоезда

Жителям Белорецка пока все ещё потребуется потратить почти пять часов. К осени намерены сократить время следования до четырёх.

Но мы выйдем на 4 часа. Потому что это связано с техническим особенностями поезда и технического состояния дороги, электрического хозяйства. Мне кажется, для жителей Белорецка, для жителей республики это очень хорошая история, я этому особое внимание уделяю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан