В Башкирии запустили новые ж/д маршруты

Май этого года в Башкортостане можно смело назвать месяцем дорог и маршрутов. Три знаковых события буквально за две недели изменили транспортную географию республики. Теперь добраться из Уфы в Белорецк можно быстрее благодаря новому двухсистемному «Финисту». В Самару – с комфортом и экономией времени на современной «Ласточке». А за пределы страны – без пересадок прямые авиарейсы в Абхазию. И это еще не все. Рубеж в четверть миллиона преодолел пассажиропоток поезда Уфа – Москва. Власти региона при прямом участии Радия Хабирова активно расширяют транспортные возможности для жителей.
Житель города Петропавловск-Камчатский Роман Щипко приехал в Уфу с сыном на лечение. Обратно решили добираться до столицы России поездом. О том, что стал юбилейным пассажиром скоростного состава «Уфа – Москва» мужчина узнал во время посадки.
Прямой железнодорожный рейс «Уфа – Москва» был запущен по инициативе Главы Башкортостана в декабре 2024-го. Рубеж в четверть миллиона пассажиров преодолён за неполных полтора года.
Не только возможность добраться быстро и с комфортом до Москвы. По пути следования такие крупные железнодорожные станции, как Ульяновск, Димитровград, Рязань.
Так, в мае текущего года с башкирскими народными танцами на Самарской земле в торжественной обстановке запустили новый маршрут по направлению Самара – Уфа – Самара. Первый прямой скоростной поезд «Ласточка» будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
Кинель, Новоотрадная, Абдуллино, Приютово, Раевка и не только. В пути следования «Ласточки» предусмотрены девять остановок. Общая протяженность маршрута – 523 километра. Скорость поезда – до 120 километров в час.
Май стал для Башкортостана очень насыщенным на события, связанные с развитием железнодорожных пассажирских перевозок. Первого числа из Уфы до Белорецка запустили новый электропоезд «Финист». Он состоит из пяти вагонов и рассчитан на 400 человек.
Теперь всё по-современному. Установлены системы микроклимата и обеззараживания воздуха. Созданы условия для маломобильных пассажиров. Электропоезд может развивать скорость до 160 километров в час и способен работать на разных видах тока.
Жителям Белорецка пока все ещё потребуется потратить почти пять часов. К осени намерены сократить время следования до четырёх.
Уже в этом году маршрут электропоезда «Финист» планируют продлить до Магнитогорска, а в 2027-м – до Сибая. Проект реализуют по инициативе руководителя региона, и он входит в число так называемых «Башкирских радиусов» – всего их пять. Они охватывают крупные города и административные центры республики.