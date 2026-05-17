В Башкирии инфекционисты рассказали, стоит ли опасаться хантавируса

Ленты новостей и мессенджеры последние недели лихорадит новый смертельный вирус. В центре паники – хантавирус. Поводом стала трагедия на круизном судне, плывущем из Аргентины на Канарские острова, где заболели и скончались несколько человек. ВОЗ официально подтвердила десять случаев заражения смертоносным штаммом «Андес». Ни в России, ни в Башкортостане его пока официально нет. Но мы помним, как лихо по планете шагал COVID-19. Так можно ли говорить о начале новой пандемии и что на самом деле представляет собой хантавирус?
В начале мая по всему миру разлетелась пугающая новость. В открытом океане бушует вирус. Во время круиза из Аргентины в сторону Антарктиды и Атлантики на судне произошла вспышка тяжелого респираторного заболевания. Сошедшие с маршрута пассажиры вскоре скончались. Из-за этого лайнер вынужденно прервал маршрут и встал на якорь в Тенерифе. Людей эвакуировали с борта.
Позднее случаи заражения хантавирусом зарегистрировали у граждан Испании, Франции, США и Великобритании. Пациенты находятся в больницах ЮАР, Швейцарии и Нидерландов.
Хантавирус передаётся человеку через контакт с полёвками, мышами или крысами, главным образом через вдыхание частиц их выделений. Причем сами грызуны не болеют, но становятся источником заражения. Вирусы поражают лёгкие или почки. И диагностировать их на ранних этапах сложно из-за того, что симптомы схожи с симптомами других инфекций.
«Нулевым пациентом» мог стать пожилой орнитолог из Нидерландов, который до путешествия посещал места обитания грызунов в Аргентине. Но что это за напасть?
Выявленный на лайнере штамм «Андес», который способен передаваться при тесном контакте между людьми, в России не встречается. Его переносчик – длиннохвостый рисовый хомячок – у нас не обитает.
Специфического лечения здесь нет, говорят врачи. Главное – вовремя обратиться за помощью к медикам и заниматься профилактикой. При уборке, например, дачных домиков и сараев надевать маски и перчатки, подметать с водой, чтобы пыль не поднималась. Но такие истории касаются разом всех сфер жизни человека. Если говорить о выездах за границу, туроператоры уверяют: опасные направления сразу попадают в стоп-лист.
Самое опасное сейчас – не сам хантавирус, а паника. Страх толкает на самолечение и мешает трезво оценивать риски. Притом что за последнюю неделю новых смертельных случаев не зарегистрировано, а все пациенты изолированы, говорят эксперты. В России наш собственный штамм известен давно. И так как ситуация с ковидом еще свежа в памяти, ВОЗ заявил: потенциально хантавирусы не могут вызывать пандемии и, скорее всего, останутся циркулировать в пределах Южной Америки. А вот российские границы, говорят специалисты, остаются под надёжным контролем.