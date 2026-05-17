В Башкирии инфекционисты рассказали, стоит ли опасаться хантавируса

Ленты новостей и мессенджеры последние недели лихорадит новый смертельный вирус. В центре паники – хантавирус. Поводом стала трагедия на круизном судне, плывущем из Аргентины на Канарские острова, где заболели и скончались несколько человек. ВОЗ официально подтвердила десять случаев заражения смертоносным штаммом «Андес». Ни в России, ни в Башкортостане его пока официально нет. Но мы помним, как лихо по планете шагал COVID-19. Так можно ли говорить о начале новой пандемии и что на самом деле представляет собой хантавирус?

В начале мая по всему миру разлетелась пугающая новость. В открытом океане бушует вирус. Во время круиза из Аргентины в сторону Антарктиды и Атлантики на судне произошла вспышка тяжелого респираторного заболевания. Сошедшие с маршрута пассажиры вскоре скончались. Из-за этого лайнер вынужденно прервал маршрут и встал на якорь в Тенерифе. Людей эвакуировали с борта.

В последние несколько недель было чрезвычайно сложно решить эту проблему. Я был свидетелем вашей заботы, вашего единства и непоколебимой силы среди всех на борту, как среди гостей, так и среди членов экипажа. И я должен поблагодарить свою команду за их мужество и самоотверженную решимость снова и снова принимать участие в самых трудных моментах. Ян Доброговский, капитан судна «MV Hondius»

Позднее случаи заражения хантавирусом зарегистрировали у граждан Испании, Франции, США и Великобритании. Пациенты находятся в больницах ЮАР, Швейцарии и Нидерландов.

Хантавирус передаётся человеку через контакт с полёвками, мышами или крысами, главным образом через вдыхание частиц их выделений. Причем сами грызуны не болеют, но становятся источником заражения. Вирусы поражают лёгкие или почки. И диагностировать их на ранних этапах сложно из-за того, что симптомы схожи с симптомами других инфекций.

«Нулевым пациентом» мог стать пожилой орнитолог из Нидерландов, который до путешествия посещал места обитания грызунов в Аргентине. Но что это за напасть?

На самом деле они уже существуют давно, и их около пятидесяти видов. Хантавирус – это сегодня, наверное, из-за того, что новое название, поэтому немного, наверное, население у нас начало переживать. Этот хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. В народе это «мышиная лихорадка». Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы

Выявленный на лайнере штамм «Андес», который способен передаваться при тесном контакте между людьми, в России не встречается. Его переносчик – длиннохвостый рисовый хомячок – у нас не обитает.

Инкубационный период очень длительный – от 6-9 дней до 49 дней может быть. Заболевание начинается остро: с высокой температуры, лихорадки, начало схоже с гриппом. Поэтому многие сразу не обращаются в медицинские организации и начинают заниматься дома самолечением, а к лихорадке присоединяется уже головная боль, боль в мышцах, может и тошнота присоединяться. Есть красный флаг – резко уменьшается выделение мочи. Вот на это надо обратить внимание. Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы

Специфического лечения здесь нет, говорят врачи. Главное – вовремя обратиться за помощью к медикам и заниматься профилактикой. При уборке, например, дачных домиков и сараев надевать маски и перчатки, подметать с водой, чтобы пыль не поднималась. Но такие истории касаются разом всех сфер жизни человека. Если говорить о выездах за границу, туроператоры уверяют: опасные направления сразу попадают в стоп-лист.

Всегда мы ориентируемся на информацию, которую нам предоставляет ассоциация туроператоров, соответственно, МИД России. То есть если какие-то направления опасны для российских туристов, то их закрывают, и туры туда уже не продаются. Я не обращала внимания, чтобы было какое-то такое повальное снижение цен на круизы. У нас выбирают именно те направления, которые не затрагивают те страны. Поэтому Средиземноморье также остается популярным и Китай, Япония. Ольга Михайлова, менеджер по туризму

Отправляясь в дальнюю поездку, всегда стоит готовиться основательно. Блогер и мама двоих детей Элина Хаирова впервые отправилась в путешествие на лайнере и оказалась в непредвиденной ситуации, когда началось противостояние между США и Ираном.

Все лекарства первой необходимости я взяла. Помимо этого, я делала все прививки. Покупаем дополнительную страховку, чтобы если вдруг что-то случится, на этот случай у нас всегда была гарантия того, что нам окажут медицинскую помощь. Элина Хаирова, блогер