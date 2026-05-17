Аграрии Башкирии завершают посевную кампанию раньше срока

В Башкортостане аграрии уже начали ухаживать за высаженными сельхозкультурами. Кроме того, кампанию по их посеву во многих районах намерены завершить на неделю-полторы раньше срока по причине ранней весны. Основной упор фермеры делают на высокомаржинальные культуры, которые приносят хозяйствам реальную прибыль. В числе лидеров по посадке яровых – производители Кармаскалинского и Стерлитамакского районов. Что говорят аграрии и эксперты о будущем урожае?
Словно воздушным кораблём, Андриян Григорьев управляет посевным комплексом. Процесс контролирует в режиме автопилота, ориентируясь на бортовой компьютер и лишь регулируя машину с помощью руля, чтобы понимать, на какой площади и куда нужно ехать для посева кукурузы и обработки почвы удобрениями.
Одно из крупнейших предприятий Кармаскалинского района завершает посевную кампанию. Подготовиться к сезону помог льготный кредит в 120 миллионов рублей, за счёт которого закупили удобрения и топливо.
Сельхозпроизводители делают ставку на научные разработки. Если на этой площадке посев ведётся уже проверенными культурами для продажи, то на Волжском поле учёные анализируют новые образцы с целью дальнейшего внедрения.
На площади в 14 гектаров высеивают ячмень, сою, подсолнечник, кукурузу. То есть испытывают как гибриды, так и сорта данных культур, чтобы с помощью опытов узнать, сколько центнеров с гектара можно здесь максимально получить урожая.
Исследователи отмечают, что хоть влаги было много, она стремительно уходит. Земля уже достаточно подсохла, местами даже слишком.
Среди передовиков аграрии не только Кармаскалинского, но и Стерлитамакского района. В последнем расположены самые крупные площади сельхозугодий. В дополнение к традиционным культурам фермеры отдают предпочтение рапсу. Он дорогой, пользуется спросом, и при хорошей урожайности хозяйство может заработать в разы больше, чем на обычной пшенице.
Акцент на высокомаржинальных культурах – главный тренд последних лет. Республика целенаправленно меняет структуру посевных площадей. Высаживать пшеницу или рожь уже давно невыгодно и порой даже убыточно. Больше денег с гектара приносят те же масличные: подсолнечник, рапс, лён.
И более двух миллионов тонн по сахарной свёкле. А пока аграрии во многих частях региона приступили к обработке озимых и яровых культур, в том числе прополке от сорняков. Фермеры надеются, что их труд не будет напрасным, погода будет на стороне тружеников села – без засухи или слишком обильных дождей.