Аграрии Башкирии завершают посевную кампанию раньше срока

В Башкортостане аграрии уже начали ухаживать за высаженными сельхозкультурами. Кроме того, кампанию по их посеву во многих районах намерены завершить на неделю-полторы раньше срока по причине ранней весны. Основной упор фермеры делают на высокомаржинальные культуры, которые приносят хозяйствам реальную прибыль. В числе лидеров по посадке яровых – производители Кармаскалинского и Стерлитамакского районов. Что говорят аграрии и эксперты о будущем урожае?

Словно воздушным кораблём, Андриян Григорьев управляет посевным комплексом. Процесс контролирует в режиме автопилота, ориентируясь на бортовой компьютер и лишь регулируя машину с помощью руля, чтобы понимать, на какой площади и куда нужно ехать для посева кукурузы и обработки почвы удобрениями.

Семечки добили, 1700 гектаров посеяли – это общее, вот сейчас кукурузу начали, 800 гектаров надо сеять. Андриян Григорьев, оператор посевного комплекса

Одно из крупнейших предприятий Кармаскалинского района завершает посевную кампанию. Подготовиться к сезону помог льготный кредит в 120 миллионов рублей, за счёт которого закупили удобрения и топливо.

В связи с тем, что у нас рентабельность производства упала, вы знаете, что молоко падает, зерновые на уровне, вот выкручиваемся, урожайность растёт, затраты растут, за счёт этого и держимся. Евгений Пожидаев, руководитель предприятия

Сельхозпроизводители делают ставку на научные разработки. Если на этой площадке посев ведётся уже проверенными культурами для продажи, то на Волжском поле учёные анализируют новые образцы с целью дальнейшего внедрения.

На площади в 14 гектаров высеивают ячмень, сою, подсолнечник, кукурузу. То есть испытывают как гибриды, так и сорта данных культур, чтобы с помощью опытов узнать, сколько центнеров с гектара можно здесь максимально получить урожая.

Исследователи отмечают, что хоть влаги было много, она стремительно уходит. Земля уже достаточно подсохла, местами даже слишком.

Этот год уникален в своем роде. Весна была стремительной. Снег был пустой, влаги в снеге, запасов особо не было. Спасает то, что с осени была хорошая водозарядка. Сейчас главное – влагу сохранить и использовать на урожай. Ильяс Узбеков, руководитель компании

Среди передовиков аграрии не только Кармаскалинского, но и Стерлитамакского района. В последнем расположены самые крупные площади сельхозугодий. В дополнение к традиционным культурам фермеры отдают предпочтение рапсу. Он дорогой, пользуется спросом, и при хорошей урожайности хозяйство может заработать в разы больше, чем на обычной пшенице.

На сегодняшний день завершается яровой сев, озимые культуры уже посеяны, 77 тысяч гектаров уже посеяно. Это 81% от плана. В этом году были, конечно, дожди, но при установлении хорошей погоды аграрии вышли вовремя, посевная прошла успешно. Григорий Кузьмин, начальник отдела информационной политики администрации Стерлитамакского района

Акцент на высокомаржинальных культурах – главный тренд последних лет. Республика целенаправленно меняет структуру посевных площадей. Высаживать пшеницу или рожь уже давно невыгодно и порой даже убыточно. Больше денег с гектара приносят те же масличные: подсолнечник, рапс, лён.

Если мы выдержим те площади, которые есть минимально – это 2,2 млн тонн зерновых и крупяных культур, которые закрывают потребности, и они необходимы нам ежегодно. Максимально 4,5-5 млн тонн зерна. Понятно, это в случае использования всех видов вовремя посеянных семян, средства удобрений, средства защиты растений, уборка. По масличным культурам минимально мы ожидаем 800 тысяч тонн до 1,2-1,3 млн тонн. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан