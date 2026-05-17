В Уфе прошли семейные фестиваль и конкурс

На этой неделе Уфа превратилась в настоящую столицу большой и дружной семьи. Здесь состоялся заключительный окружной полуфинал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» и фестиваль «Семейные ценности». Для участия в мероприятиях в республику съехались гости из разных регионов страны.

Пока мама рассказывает нашей съемочной группе о семейных реликвиях и увлечениях, отец общается с дочками. Не так давно он вернулся из зоны спецоперации. Раненый, но живой. А ведь какое-то время близкие даже не знали, где и в каком состоянии сейчас Рустам Миниахметов. Супруге сообщили, что во время боевого задания он наступил на мину. Больше никакой информации об участнике СВО не было.

Незатейливая картинка с надписью «Приветик» стала для семьи настоящим сюрпризом. Об этой трогательной истории Миниахметовы рассказали в рамках фестиваля «Семейные ценности». В столице республики он проходит уже с 2012 года. В этот раз участие в конкурсной программе приняли 80 семей и 34 педагогические команды. Главная цель мероприятия – объединить поколения и показать важность и многообразие семейных традиций. А еще – донести до каждого участника, что в любой жизненной ситуации важно оставаться любящим и ответственным родителем.

И каждая из них – особенная. Ирина Вервельская из Благовещенска – мама 30 детей, 27 из которых – приемные. Казалось бы, быть хранительницей настолько внушительного очага непросто, но семья доказывает обратное. В этом году они стали участниками конкурса «Это у нас семейное».

Большой и дружной семьей с гордостью называют себя также Давлетовы и Садрисламовы. На всероссийском конкурсе они представляют Янаульский район. К слову, участвуют уже второй год. И если в первый раз удача была не на их стороне, то в этот семья уверенно вышла в финал.

Масштабное мероприятие проходит уже второй год, и в этот раз оно объединило 285 команд из 14 регионов Приволжского федерального округа. Башкортостан представили 27 семей. В течение четырех дней участники конкурса соревновались в интеллектуальных, спортивных и творческих испытаниях. А еще лично пообщались с писателем-фантастом и членом наблюдательного совета конкурса Сергеем Лукьяненко.

Всего финалистами конкурса в этом году стали 330 команд из разных уголков страны, 55 из них – команды регионов ПФО. Башкортостан на заключительном этапе представят четыре семьи.

Большая семья – большое счастье. Об этом неоднократно заявлял Радий Хабиров. Но воспитание детей еще и немалая ответственность. Поддержка многодетных родителей – важная задача правительства республики.