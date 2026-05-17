В Уфе официально дали старт мотосезону

В Башкортостане накануне официально стартовал новый мотосезон. В честь этого сотни байкеров собрались в Уфе на площади перед ДК «Машиностроитель». Поддержать своих мотобратьев приехали представители других клубов из соседних регионов. А полюбоваться железными конями могли все желающие. Внедорожные, спортивные, туристические. Особенно среди них выделялись ретро-мотоциклы, которые коллекционеры восстановили практически до заводского состояния.

Синий дым вырывается из глушителей спортивных мотоциклов неслучайно. Именно на открытии нового сезона мотоинструктор Максим Капалов узнал пол своего будущего ребенка. Через несколько месяцев он станет отцом сына.

Это очень эмоционально и приятно. Спасибо мотосообществу, что поддержали, и организаторам спасибо за такое. Очень крутое впечатление. Максим Капалов, мотоинструктор

Открытие нового мотосезона традиционно превратилось в яркое, красочное и громкое событие. Посмотреть на самые разные мотоциклы приехали сотни гостей и жителей Уфы. Среди них была и Анна Басырова, у которой интерес к двухколёсной технике не просто спортивный. Сейчас девушка учится в мотошколе и после открытия необходимой категории планирует приобрести себе спортбайк.

Я вожу автомобиль уже больше 20 лет, а мотоцикл будет как хобби, чтобы разнообразить жизнь. Я активный человек, катаюсь на снегоходах, квадроциклах, гидроциклах. И вот решила освоить мотоцикл. Анна Басырова, жительница г. Уфы

По условиям организаторов, принять участие в открытии мотосезона могли лишь те, у кого техника зарегистрирована в установленном порядке. Привить уважение к водителям двухколесного транспорта – одна из главных задач. И добиться этого от других участников движения без соблюдения ПДД невозможно.

Мы должны знать свой мотоцикл, на специализированных площадках тренироваться. Это главное, а не то, какой у тебя мотоцикл. Обязательно отучиться в мотошколе, и важно иметь экипировку. Лира Минибаева, руководитель «Первой мотошколы Уфы»

В целом данный вид транспорт легализуется, мотоциклисты получают права категории А, ставят на учёт свои мотоциклы. Подходят к этому более адекватно и ответственно. Руслан Нурмухаметов, старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГАИ МВД России по г. Уфе

На открытие сезона приехали представители самых разных мотоклубов не только из Башкортостана. Поддержать своих собрались байкеры Поволжья и Урала. Преодолели сотни километров, чтобы потом уже всем вместе отправиться в путь.

Уже несколько лет к вам сюда приезжаем на открытие мотосезона. Нравится путешествовать. На этом мотоцикле я уже восемь лет, девятый сезон уже у меня. Сергей Алексюк, мотоциклист /Челябинская область/

Одно из самых серьезных мотосообществ Уфы объединяет ценителей легендарных мотоциклов «Харлей Девидсон». Их покупают для души в основном взрослые байкеры.

Это круизёр, ездить на большие расстояния. Мы все в хорошем смысле больны мотоциклами. Москва, Питер, вся география России. У нас бесконечная страна, объехать всё лета не хватит. Руслан, член мотоклуба HOG Ufa Stinger Chapter

И все же не стоит забывать: мотоциклы – средства повышенной опасности. С начала весны уже зафиксировано несколько аварий с их участием. В Уфе водитель двухколесного средства без прав вместе с пассажиром врезался в автомобиль на полном ходу. Байкеров в тяжелом состоянии доставили в больницу. А в Сибае 15-летний мотоциклист угодил в канаву, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. В ГАИ напоминают: детям двухколёсный транспорт лучше не покупать до их совершеннолетия. Только отучившись в мотошколе и получив права категории А, можно стать полноправным участником мотобраства республики.