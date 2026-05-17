В Уфе официально дали старт мотосезону

В Башкортостане накануне официально стартовал новый мотосезон. В честь этого сотни байкеров собрались в Уфе на площади перед ДК «Машиностроитель». Поддержать своих мотобратьев приехали представители других клубов из соседних регионов. А полюбоваться железными конями могли все желающие. Внедорожные, спортивные, туристические. Особенно среди них выделялись ретро-мотоциклы, которые коллекционеры восстановили практически до заводского состояния.
Синий дым вырывается из глушителей спортивных мотоциклов неслучайно. Именно на открытии нового сезона мотоинструктор Максим Капалов узнал пол своего будущего ребенка. Через несколько месяцев он станет отцом сына.
Открытие нового мотосезона традиционно превратилось в яркое, красочное и громкое событие. Посмотреть на самые разные мотоциклы приехали сотни гостей и жителей Уфы. Среди них была и Анна Басырова, у которой интерес к двухколёсной технике не просто спортивный. Сейчас девушка учится в мотошколе и после открытия необходимой категории планирует приобрести себе спортбайк.
По условиям организаторов, принять участие в открытии мотосезона могли лишь те, у кого техника зарегистрирована в установленном порядке. Привить уважение к водителям двухколесного транспорта – одна из главных задач. И добиться этого от других участников движения без соблюдения ПДД невозможно.
На открытие сезона приехали представители самых разных мотоклубов не только из Башкортостана. Поддержать своих собрались байкеры Поволжья и Урала. Преодолели сотни километров, чтобы потом уже всем вместе отправиться в путь.
Одно из самых серьезных мотосообществ Уфы объединяет ценителей легендарных мотоциклов «Харлей Девидсон». Их покупают для души в основном взрослые байкеры.
И все же не стоит забывать: мотоциклы – средства повышенной опасности. С начала весны уже зафиксировано несколько аварий с их участием. В Уфе водитель двухколесного средства без прав вместе с пассажиром врезался в автомобиль на полном ходу. Байкеров в тяжелом состоянии доставили в больницу. А в Сибае 15-летний мотоциклист угодил в канаву, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. В ГАИ напоминают: детям двухколёсный транспорт лучше не покупать до их совершеннолетия. Только отучившись в мотошколе и получив права категории А, можно стать полноправным участником мотобраства республики.
Открытие нового мотосезона в Уфе выдалось действительно жарким. И кульминацией всего этого события стал масштабный мотопробег, в котором приняли участие сотни байкеров из Башкортостана и других регионов страны. Впереди у них тысячи километров дорог. И, пожалуй, самое главное, чтобы новый летний сезон стал безаварийным как для самих мотоциклистов, так и для других участников дорожного движения.