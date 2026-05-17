В Башкирии участились случаи детского травматизма

Период летних каникул еще не наступил, а уже в разных районах республики фиксируют трагические случаи с детьми. В Дуванском районе в реке утонул полуторагодовалый ребенок. А в Стерлитамаке 12-летний подросток получил тяжелые травмы во время попытки покататься на карусели. Сейчас мальчик в больнице, а правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.
Вместо пляжей и развлечений – больничная койка. Для 12-летнего Артема преддверие долгожданных летних каникул теперь проходит под наблюдением врачей. На прошлых выходных он с друзьями отправился в парк аттракционов в Стерлитамаке. Но радости развлечения не принесли.
Половина тела мальчика оказалась под движущимися конструкциями. Освобождать пришлось при помощи специнструмента. Травмы тяжелые. Впереди длительная реабилитация. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злополучный аттракцион сейчас не работает. Представители руководства парка отметили, что находятся в контакте с семьей пострадавшего и провели свою внутреннюю проверку. Заключение даст и Гостехнадзор.
Госкомтехнадзор ежегодно проверяет аттракционы – исправность механизмов, ремней безопасности и состояние элементов. Осмотру подвергается абсолютно все. Испытания проводит аккредитованная лаборатория. Но, как показывает практика, человеческий фактор порой оказывается сильнее любой технической диагностики.
Однако одни из самых опасных аттракционов – те, которые стоят на месте. Ежегодно множество травм получают на обычных батутах. Прошлым летом в Уфе надувное сооружение перевернулось из-за ветра – тогда пострадали двое детей.
Чтобы отдых не завершился трагедией, стоит посещать только проверенные места развлечений. И обязательно изучать, какие ограничения есть на том или ином аттракционе. Тем не менее в летний период число травм среди детей, как правило, увеличивается. Угрозы подстерегают повсеместно.
Поэтому специалисты рекомендуют регулярно повторять с детьми правила безопасного поведения в различных ситуациях. Скоро наступает пляжный сезон, но уже до его начала появились первые жертвы. На днях в реке Ай утонул полуторагодовалый мальчик. Причина – банальная невнимательность взрослых. А стихия не прощает ошибок.