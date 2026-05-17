В Уфе прошло масштабное концертное шоу «Эхо единства»

На площадке «Уфа-Арены» с аншлагом прошло масштабное концертное шоу «Эхо единства». Более ста музыкантов со всей страны объединились, чтобы показать истоки культуры своих народов в совершенно новом звучании: гусли соседствовали с диджейскими контроллерами, курай звучал вместе с битбоксом, а артисты в расшитых кафтанах настраивали укулеле.

Свыше пяти тысяч зрителей услышали народные мотивы в неожиданных жанрах: от этно-попа до электроники. И, конечно, выступили полюбившиеся звезды – например, Ришат Тухватуллин и группа Ay Yola.

Для многих участников этот проект стал выходом за рамки привычного формата, а для публики – настоящим открытием того, что культурный код страны – это не только прошлое, а энергия, которая объединяет поколения здесь и сейчас.