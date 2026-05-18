Число жертв пожара на нефтебазе под Уфой выросло до четырех

Гострудинспекция и Ростехнадзор Башкирии продолжают расследование группового несчастного случая на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» в Уфимском районе.

Напомним, трагедия произошла 13 мая при зачистке выведенного из эксплуатации резервуара. Во время работ вспыхнул пожар, в результате которого пострадали сотрудники двух организаций.

Троих работников подрядчика – ООО «Геоэкокад» – госпитализировали в уфимскую больницу № 18 с ожогами. По данным работодателя, они находились снаружи у люка, откуда откачивали нефтешлам. Серьезные травмы получили чистильщики 54 и 35 лет, а также 25-летний мастер. 15 мая были обнаружены тела трех погибших сотрудников Черкасского нефтепроводного управления (филиала) АО «Транснефть-Урал». Поиски еще одного слесаря продолжаются.

Сегодня, 18 мая, в больнице скончался 54-летний чистильщик «Геоэкокада». У него были ожоги 90% тела. Расследование обстоятельств ЧП продолжается.