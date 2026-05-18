Глава СК России заинтересовался ситуацией с бездомными собаками в Уфе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по ситуации с бездомными собаками в Уфе. В региональном управлении СК уже возбуждено уголовное дело.

Руководитель следственного управления Башкирии Владимир Архангельский должен доложить о ходе и результатах расследования, а также о принимаемых мерах по решению проблемы.

Речь идет о стае бездомных собак в Орджоникидзевском районе столицы. По имеющейся информации, животные находятся рядом со школой и регулярно проявляют агрессию к прохожим. Так, прошлым летом собаки напали на пенсионерку. Однако профильные структуры их не отлавливают.