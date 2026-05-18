Жителю Удмуртии дали 16 лет за попытку сбыта наркотиков в Башкирии

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ, мужчина действовал в составе организованной группы через интернет. В марте 2025 года он и его сообщники разместили на территории Стерлитамакского района 127 пакетиков с наркотическим средством. Часть запрещенных веществ хранили для дальнейшего сбыта в автомобиле, квартире и одежде. В тот же день при попытке реализации преступного умысла подсудимый был задержан правоохранителями.