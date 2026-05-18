Жителю Удмуртии дали 16 лет за попытку сбыта наркотиков в Башкирии

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 23-летнему жителю Удмуртской Республики по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ, мужчина действовал в составе организованной группы через интернет. В марте 2025 года он и его сообщники разместили на территории Стерлитамакского района 127 пакетиков с наркотическим средством. Часть запрещенных веществ хранили для дальнейшего сбыта в автомобиле, квартире и одежде. В тот же день при попытке реализации преступного умысла подсудимый был задержан правоохранителями.
Подсудимый признал вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы. Кроме того, ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
