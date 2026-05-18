Глава Башкирии наградил победителей конкурса «Трезвое село»

Выбрали здоровый образ жизни. Глава Башкортостана на оперативном совещании правительства наградил победителей республиканского конкурса «Трезвое село». На муниципальном этапе заявку на участие подавали 845 сельских населённых пунктов, из них в региональный этап прошли 52 деревни.
Участники соревновались в номинациях «крупные», «большие», «средние» и «малые» населённые пункты. В конкурентной борьбе члены жюри и оргкомитет конкурса определили 12 победителей. Они получили денежные сертификаты, которые смогут направить на благоустройство территорий. За многолетнее активное участие в конкурсе по поручению Радия Хабирова также будет поощрено село Гадельгареево Бурзянского района.
Опыт Башкортостана в реализации этого конкурса и его положительные результаты были замечены на федеральном уровне. В своём видеообращении министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что «Трезвое село» будет тиражировано и в других регионах страны.
На федеральном уровне Башкортостан достойно представляют школьники республики, которые стали победителями всероссийских олимпиад по разным предметам. Их также приветствовали на совещании. Радий Хабиров отметил, что по количеству завоёванных дипломов республика вошла в топ-5 регионов страны. Достигнутые результаты стали следствием комплексной работы по развитию образовательной среды, сложившейся системы поддержки и развития талантливых школьников и эффективного взаимодействия центра развития талантов «Аврора», тренерского штаба республики, вузов и муниципалитетов.