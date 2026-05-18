В Уфе в зону СВО проводили бойцов после отпуска

В Уфе состоялись проводы военнослужащих, которые после краткосрочного отпуска возвращаются в зону проведения специальной военной операции. Две недели, проведённые дома с родными и близкими, для многих пролетели как один миг. Многие в отпуске успели отдохнуть от службы и решить важные семейные вопросы.

С собой мужчины везут не только личные вещи и гостинцы от родных, но и, конечно, боевой настрой. Им предстоит сменить товарищей на позициях, чтобы те в свою очередь тоже смогли приехать домой и отдохнуть. По поручению главы республики Радия Хабирова выделены комфортабельные автобусы, которые доставят бойцов прямо к местам выполнения боевых задач.