В Уфе в зону СВО проводили бойцов после отпуска

В Уфе состоялись проводы военнослужащих, которые после краткосрочного отпуска возвращаются в зону проведения специальной военной операции. Две недели, проведённые дома с родными и близкими, для многих пролетели как один миг. Многие в отпуске успели отдохнуть от службы и решить важные семейные вопросы.
С собой мужчины везут не только личные вещи и гостинцы от родных, но и, конечно, боевой настрой. Им предстоит сменить товарищей на позициях, чтобы те в свою очередь тоже смогли приехать домой и отдохнуть. По поручению главы республики Радия Хабирова выделены комфортабельные автобусы, которые доставят бойцов прямо к местам выполнения боевых задач.
Особой популярностью у кандидатов пользуются подразделения беспилотных систем. Для операторов дронов возрастные ограничения – от 18 до 35 лет. До 45 идут на техническую часть, обеспечение. Кандидатов обучают пилотированию беспилотников различных типов, а также работе по их настройке, обслуживанию и ремонту. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.