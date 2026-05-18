В Башкирии определили лучшего сотрудника ДПС

Лучшим сотрудником дорожно-патрульной службы в Башкортостане стал Айрат Кадыров. Старший лейтенант полиции будет представлять регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди служащих Госавтоинспекции.

Отборочные этапы проходят в преддверии 90-летия службы. Кандидатам необходимо знать законодательство, правила дорожного движения, тактическую медицину, методы оказания помощи пострадавшим в ДТП, владеть физической и огневой подготовкой, знать приёмы силового задержания, уметь обращаться с оружием, регулировать движение, маневрировать и управлять автомобилем. Победителя всероссийского конкурса определят с 21 по 27 июня в Орловской области.