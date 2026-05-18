Радий Хабиров обсудил с Александром Бродом подготовку к Единому дню голосования

Радий Хабиров встретился с членом Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александром Бродом. Стороны обсудили вопросы подготовки к Единому дню голосования.
Глава Башкортостана отметил, что в республике в сентябре, кроме избрания депутатов Госдумы России, пройдут выборы в уфимский Горсовет и советы сельских поселений. В конце мая в Москве пройдёт большой Всероссийский экспертный электоральный форум, на который пригласили представителей республики, сообщил Брод. В свою очередь, Радий Хабиров пригласил его принять участие в Гражданском форуме Башкортостана, который пройдёт в Уфе в конце августа.