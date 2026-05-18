Военнослужащие Уфимского отряда спецназа завоевали право на ношение крапового берета

Трое военнослужащих из Уфимского и Казанского отрядов специального назначения Росгвардии завоевали право на ношение крапового берета. Они выдержали финальный этап – 12-минутные спарринги сначала с действующими обладателями высшего знака доблести, затем в парах между собой. Всего в испытаниях принял участие 21 военнослужащий спецподразделений Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии.

Три дня они сдавали нормативы по физической, тактико-специальной, инженерной, военно-медицинской подготовке, а также по военной топографии и связи. На основном экзамене прошедшие девять человек совершили 12-километровый марш-бросок в полной боевой экипировке с оружием, в условиях, максимально приближённых к боевым. На маршруте их ждали преграды: водоёмы и крутые подъёмы, отравляющие вещества и эвакуация раненых с поля боя. Росгвардейцы также прошли огненно-штурмовую полосу. Её преодоление усложнял дым, грохот холостой стрельбы и взрывов имитационных средств.