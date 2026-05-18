В Уфе в микрорайоне Шакша преобразят сквер Памяти

В уфимском микрорайоне Шакша преобразят сквер Памяти. Благоустройство пройдёт в рамках национального проекта «Городская среда». Общественное пространство было создано в 1990-е годы и за это время морально устарело, говорят местные жители.

В 2020 году в центре парка отремонтировали стелу. Сейчас власти намерены полностью обновить площадку: там появятся новые дорожки, приведут в порядок детскую и спортивную зоны. Как говорят в администрации Калининского района Уфы, при благоустройстве учитываются пожелания местных жителей. Сквер Памяти – центральное место отдыха в микрорайоне. По словам чиновников, пространство должно стать главной точкой притяжения для жителей и гостей.