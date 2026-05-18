Путешественник отправился в одиночную велоэкспедицию из Уфы на Донбасс

Для Александра Иванова это не первый опыт одиночного путешествия. В 2018 году он проехал 3000 километров из Уфы на Крымский полуостров. Затем доехал до Кабардино-Балкарии и поднялся на Пик Мустая Карима в Чегемском ущелье. Концепция путешествий Александра: передвижение строго на велосипеде и ночёвки в палатке.