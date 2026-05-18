Путешественник отправился в одиночную велоэкспедицию из Уфы на Донбасс

Из Уфы на Донбасс на велосипеде. Александр Иванов из Башкортостана отправился по боевому пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Впереди – порядка 2000 километров. Экспедиция продлится 28 дней.
Для Александра Иванова это не первый опыт одиночного путешествия. В 2018 году он проехал 3000 километров из Уфы на Крымский полуостров. Затем доехал до Кабардино-Балкарии и поднялся на Пик Мустая Карима в Чегемском ущелье. Концепция путешествий Александра: передвижение строго на велосипеде и ночёвки в палатке.