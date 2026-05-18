В Уфе парк «Планета Дино» запустил благотворительную акцию

Уфимский парк «Планета Дино» запустил льготные программы для многодетных семей, детей участников спецоперации, ребят из детских домов и детей с ОВЗ. Для них проводятся экскурсии и мастер-классы. О том, как можно провести время с семьей, погрузившись в эпоху Юрского периода, – в нашем сюжете.

Рычание тираннозавра здесь детей не пугает, а лишь разогревает интерес к изучению доисторических животных Юрского периода. Для ребят это особое приключение, а для родителей – возможность отдохнуть от бытовых дел.

В этот раз экскурсию провели особой группе, состоящей из многодетных семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые из них приходят сюда уже в третий раз. Например, семья Гумеровых посещает парк ежегодно и каждый раз остаётся в восторге от увиденного.

После экскурсии детям проводят мастер-класс, где каждый ребёнок может проявить творческие способности и сделать себе на память открытку.

Организаторами парка особое внимание уделяется детям, которые нуждаются в поддержке. Они проводят благотворительные мероприятия для ребят из детских домов. Предоставляются также льготы для детей участников спецоперации, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями.