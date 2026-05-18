ФК «Уфа» одержал победу над «Спартаком» и сохранил прописку в Первой лиге

Футбольный клуб «Уфа» сохраняет прописку в Первой лиге. Это случилось благодаря победе башкирской команды над костромским «Спартаком». В последнем туре чемпионата подопечные Омари Тетрадзе играли в гостях. Матч состоялся в Химках и завершился победой «Уфы» – 1:0. Единственный гол забил Денис Кутин.

Команда готовилась к этому матчу в обычном рабочем режиме. В итоге уфимцам удалось выдержать борьбу, которую навязал соперник. Так, башкирский клуб набрал 37 очков, занял 15-е место в турнирной таблице и сохранил прописку в Первой лиге на следующий сезон.