«Трезвое село» и Всероссийские олимпиады: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Выбрали здоровый образ жизни. На еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана вручил дипломы победителям VII республиканского конкурса «Трезвое село». Также Радий Хабиров отметил заслуги наших школьников, которые триумфально выступили на Всероссийских олимпиадах. По количеству призёров регион вошёл в топ-5 субъектов страны. О чём ещё говорили на главной оперативке недели?
VII республиканский конкурс «Трезвое село» завершился церемонией награждения победителей. По данным оргкомитета, заявки на участие подавали 845 сельских населённых пунктов. Из них на региональный этап вышли 52 села, которые соревновались в номинациях «крупные», «большие», «средние» и «малые» населённые пункты. И хотя каждый участник был достоин победы, членам жюри пришлось выбирать лишь 12 призёров конкурса, но проигравших всё равно не было. Жители каждого трезвого села объединились и смогли улучшить качество своей жизни.
В отличие от сухого закона, участники конкурса «Трезвое село» выбирают здоровый образ жизни добровольно. В результате с 2019 года в Башкортостане увеличилось количество жителей, ведущих трезвый образ жизни, регулярно занимающихся спортом, творчеством. За этот же период в республике практически на треть упала общая заболеваемость алкоголизмом. Это тысячи сохранённых жизней, сохранённых семей, сохранённого будущего для детей.
Гордость Башкортостана и его подрастающее поколение. Радий Хабиров также отметил школьников региона, победивших на Всероссийских олимпиадах по праву, химии, географии, русскому, английскому, китайскому языкам и информатике. А по общему количеству дипломов республика впервые вошла в топ-5 субъектов страны. Это назвали результатом комплексной работы с олимпиадниками.
Коснулись на оперативном совещании и темы специальной военной операции. За боевые заслуги Глава Башкортостана отметил медалью генерала Шаймуратова командира мотострелкового взвода, старшего лейтенанта Фарида Ганиева. Также было отмечено, что участники СВО и члены их семей могут пройти курс лечения и оздоровления в санаториях республики. В текущем году на эти цели выделено более 66 миллионов рублей.
На еженедельном оперативном совещании также подвели итоги ежегодных акций «Зелёная Башкирия» и «Сад Памяти». В благоустройстве приняли участие тысячи жителей республики, которые высадили саженцы и крупномеры на своих территориях. Также Глава Башкортостана, как один из основателей конкурса «Трезвое село», внёс предложение поощрить ещё один населённый пункт, жители которого стали победителями районного этапа конкурса и достойно выступили на республиканском уровне.