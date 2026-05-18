«Трезвое село» и Всероссийские олимпиады: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Выбрали здоровый образ жизни. На еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана вручил дипломы победителям VII республиканского конкурса «Трезвое село». Также Радий Хабиров отметил заслуги наших школьников, которые триумфально выступили на Всероссийских олимпиадах. По количеству призёров регион вошёл в топ-5 субъектов страны. О чём ещё говорили на главной оперативке недели?

VII республиканский конкурс «Трезвое село» завершился церемонией награждения победителей. По данным оргкомитета, заявки на участие подавали 845 сельских населённых пунктов. Из них на региональный этап вышли 52 села, которые соревновались в номинациях «крупные», «большие», «средние» и «малые» населённые пункты. И хотя каждый участник был достоин победы, членам жюри пришлось выбирать лишь 12 призёров конкурса, но проигравших всё равно не было. Жители каждого трезвого села объединились и смогли улучшить качество своей жизни.

Это удивительный конкурс, который превзошёл все наши ожидания. У людей такая тяга проявляется к нормальному образу жизни, появляется командообразующий характер. Появляется вера в хорошее в душе. Благодарю одного из организаторов конкурса Эльвиру Аиткулову. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В отличие от сухого закона, участники конкурса «Трезвое село» выбирают здоровый образ жизни добровольно. В результате с 2019 года в Башкортостане увеличилось количество жителей, ведущих трезвый образ жизни, регулярно занимающихся спортом, творчеством. За этот же период в республике практически на треть упала общая заболеваемость алкоголизмом. Это тысячи сохранённых жизней, сохранённых семей, сохранённого будущего для детей.

Гордость Башкортостана и его подрастающее поколение. Радий Хабиров также отметил школьников региона, победивших на Всероссийских олимпиадах по праву, химии, географии, русскому, английскому, китайскому языкам и информатике. А по общему количеству дипломов республика впервые вошла в топ-5 субъектов страны. Это назвали результатом комплексной работы с олимпиадниками.

Вы делаете всё, чтобы прославить родной Башкортостан. Мы очень признательны вам за это. Здорово, что вы обогатили себя знаниями. Вы для нас важный показатель того, что наши действия способствуют появлению таких талантливых ребят. Мы, как ваши старшие товарищи, хотим пожелать вам успеха. Вы как никто его достойны, потому что вы – самые настоящие трудяги. Мы вас очень любим и уважаем. В добрый путь вам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Коснулись на оперативном совещании и темы специальной военной операции. За боевые заслуги Глава Башкортостана отметил медалью генерала Шаймуратова командира мотострелкового взвода, старшего лейтенанта Фарида Ганиева. Также было отмечено, что участники СВО и члены их семей могут пройти курс лечения и оздоровления в санаториях республики. В текущем году на эти цели выделено более 66 миллионов рублей.

В своё время, когда в 2022 году была предложена эта мера поддержки, в 2023 году мы её реализовали. Не знали, что такой будет наплыв. На сегодняшний день, действительно, благодарят и, самое главное, благодарят за членов семей, не за себя. Это важная поддержка, наверное, для самих участников, но и показательно для нас. Наталья Полянская, заместитель премьер-министра правительства – министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан