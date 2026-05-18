Александр Брод о Едином дне голосования в Башкирии: «Кампания будет конкурентной»

В целом, впечатление сложилось хорошее. Республика серьёзно готовится к избирательному процессу, осознавая его важность для страны, поскольку это формирование нижней палаты парламента, а также запланированы выборы в Городскую Думу Уфы. Естественно, эта кампания будет конкурентной, она проходит в непростых условиях: мы знаем и о беспрецедентном политическом и экономическом давлении на Россию со стороны коллективного Запада. Я надеюсь, что выборы в республике пройдут в правовом поле заметно, ярко, конкурентно, привлекут внимание жителей республики, и мы со своей стороны будем всячески этому содействовать.

Александр Брод, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»