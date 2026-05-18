Александр Брод о Едином дне голосования в Башкирии: «Кампания будет конкурентной»

Радий Хабиров встретился с членом Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александром Бродом. Стороны обсудили вопросы подготовки к Единому дню голосования.

Глава Башкортостана отметил, что в Башкортостане в сентябре, кроме избрания депутатов Госдумы России, пройдут выборы в уфимский Горсовет и советы сельских поселений. Республика подтверждает статус региона с высоким уровнем доверия и скоординированной работы с федеральными институтами. Как отметил Александр Брод, в этом вопросе в регионе выстроена эффективная система контроля.

В целом, впечатление сложилось хорошее. Республика серьёзно готовится к избирательному процессу, осознавая его важность для страны, поскольку это формирование нижней палаты парламента, а также запланированы выборы в Городскую Думу Уфы. Естественно, эта кампания будет конкурентной, она проходит в непростых условиях: мы знаем и о беспрецедентном политическом и экономическом давлении на Россию со стороны коллективного Запада. Я надеюсь, что выборы в республике пройдут в правовом поле заметно, ярко, конкурентно, привлекут внимание жителей республики, и мы со своей стороны будем всячески этому содействовать.

Александр Брод, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»

В конце мая в Москве пройдёт большой Всероссийский экспертный электоральный форум, на который пригласили представителей республики, сообщил Брод. В свою очередь, Радий Хабиров пригласил его принять участие в Гражданском форуме Башкортостана, который пройдёт в Уфе в конце августа.

