В Уфе на «Транспортном часе» обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов

На строительство, ремонт и содержание дорожной сети республики направят почти 45 миллиардов рублей, в том числе больше семи миллиардов – из федерального бюджета. Об этом говорили сегодня на «Транспортном часе», который провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Часть этих средств вложат в модернизацию автодорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Речь идёт о ремонте около 200 км дорог. Всего в этом году приведут в порядок 570 км автодорог и 23 моста. А что касается развития уличной сети Уфы – завершат реконструкцию улицы Пугачёва, участка Рабкоров и строительство второй очереди Восточного выезда. Строители приступили к работам по улице Октябрьской Революции на участке от Цюрупы до Новомостовой.