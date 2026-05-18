В Уфе готовятся к завершению строительства коридора между трассами М-7 и М-5

Путь длиною в три десятилетия. В Уфе готовятся к завершающему этапу строительства коридора между трассами М-7 и М-5. Власти перешли к активной фазе реконструкции улицы им. города Галле, которую соединят с Восточным выездом. Чтобы реализовать столь масштабный проект, под снос пошли дома на 80 земельных участках. Но, как это всегда бывает, остались ещё собственники, которые не дают продвинуться стройке.

Там, где ещё недавно был густонаселённый квартал из жилых домов, теперь – строительная площадка. Рабочие роют котлованы и перестраивают существующие коммуникации, чтобы подготовить почти километровый участок для укладки асфальта. Параллельно подрядчики выполняют сразу несколько этапов работ.

Реконструкция ул. Галле – завершающая часть более масштабного проекта по соединению федеральных трасс М-7 и М-5. Новая дорога замкнёт транзитный коридор через Восточный выезд. К финалу власти шли почти 30 лет. Большим прорывом стало открытие автодорожного тоннеля с путепроводом в марте 2024 года, что стало возможным благодаря прямому участию Радия Хабирова по привлечению инвесторов. Увязка с новой городской магистральной поставит точку в истории, которая тянется с 90-х годов.

У дома преткновения, по словам чиновников, – пять собственников. Сумма спора не разглашается. Однако пока, по словам дорожников, непосредственно переустройству коммуникаций участок не мешает. Фактически власти ведут работу сразу два фронта: непосредственно дорожные и судебные работы.