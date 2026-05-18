В Уфе выпустили книгу в память об Эдуарде Хизбуллине, погибшем на СВО

В Уфе выпустили книгу в память о спортивном журналисте Эдуарде Хизбуллине, погибшем в зоне СВО. Автор – его коллега и наставница Лилия Шафикова, под началом которой Эдуард работал в спортивной редакции телеканала БСТ.
На ТВ Хизбуллин приходил ещё будучи школьником, поначалу наблюдая за работой уже опытных корреспондентов и редакторов. В процессе и сам стал частью команды. Позже трудился в пресс-службе хоккейного клуба «Салават Юлаев»: комментировал матчи молодёжных команд «Толпар» и «Агидель». За свою работу он был отмечен множеством наград. По рассказам знакомых, обладал энциклопедическими спортивными знаниями.
В основу легли воспоминания коллег, родных, сослуживцев и личные заметки журналиста. Для автора Лилии Шафиковой это уже третья книга. Неспроста она назвала издание «История одного блокнота».
Осенью 2022 года Эдуард Хизбуллин ушёл добровольцем в зону специальной военной операции. Служил в мотострелковом батальоне. По словам сослуживцев, он всегда был готов прийти на помощь. 4 августа 2024 года при выполнении боевой задачи погиб, спасая товарищей – подорвался на мине. Посмертно награждён Орденом Мужества. У него остались жена и две дочери. Сегодня автор передала первый экземпляр книги маме Эдуарда. А вот публичная презентация издания пройдёт в рамках международного книжного фестиваля «Китап-байрам» 28 мая в Уфе, в доме купца Чижова, в 14:00.