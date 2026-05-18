В Уфе пройдёт III Всероссийская детская фольклориада

Чуть больше месяца остаётся до старта III Всероссийской детской фольклориады. Впервые она пройдёт в Уфе. В столицу Башкортостана приедет более тысячи участников из 80 регионов страны. Народные танцы, песни, обряды и национальные игры: выступления будут идти на разных площадках города. Усиленно готовится и команда республики, чтобы показать самые лучшие свои номера.

Шум ветра или крики стаи птиц: курай способен воспроизвести всю палитру звуков природы. На одной сцене артисты Госансамбля кураистов республики и юные дарования гимназии им. Рами Гарипова. Музыканты репетируют общий номер, с которым выступят на открытии Фольклориады. Коллектив юношей представит Башкортостан в конкурсной программе.

Коллектив юных кураистов составляют ребята разных возрастов. Но они уже готовы играть на равных с мастерами. И успех выступления на Фольклориаде не вызывает сомнения у их наставника.

Кураисты гимназии им. Гарипова – не единственные участники от Башкортостана. Со своими номерами на сцену выйдут коллективы из Кумертау и Уфимского района, а также солисты из Бакалинского и Куюргазинского районов.

На протяжении трёх дней выступления юных артистов будут идти на разных площадках столицы. Помимо выступлений, участников ждут встречи с хранителями народных традиций, мастер-классы.