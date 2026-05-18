Воспитанник ФК «Уфа» стал чемпионом России по футболу в составе «Зенита»

Воспитанник ФК «Уфа» Игорь Дивеев стал чемпионом России по футболу в составе «Зенита». Это произошло после того, как в 30-м туре Премьер-лиги клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Ростов» со счётом 1:0. «Уфа» стала трамплином для многих молодых игроков. Сейчас они защищают цвета ведущих клубов РПЛ.