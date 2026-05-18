В Уфе завершился чемпионат ПФО по боксу памяти Мусы Гареева

На протяжении шести дней 88 сильнейших спортсменов из 13 субъектов страны бились за возможность выступить на чемпионате России. Нашу республику представляли 24 боксёра, из них 10 выступили в финале.

Одним из самых зрелищных поединков был бой тяжёловесов – Бекхана Исраилова и Ивана Ирючкина из Чувашии. Бекхан одержал победу в виду явного преимущества и стал двукратным чемпионом Приволжского федерального округа в весовой категории более 92 килограммов. Далее он и ещё пять золотых медалистов отправятся на чемпионат России, который пройдёт летом этого года в Саранске. Также поддержать спортсменов и дать наставления пришёл профессиональный боксёр Артур Субханкулов.